Смены в детских летних лагерях начнутся с 15 июня

Источник материала: ОНТ

Стартовали летние школьные каникулы. Как и в прошлые годы, у детей будет возможность провести время с пользой в оздоровительных лагерях.

На это уже выделено более 50 миллионов рублей из республиканского бюджета. Всего оздоровить летом планируют более 200 000 детей. Об этом на днях шла речь на совещании в правительстве. Лагеря укомплектованы подготовленными кадрами, обеспечивается безопасность, в том числе эпидемиологическая. Будет организован и образовательный процесс, культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также системный контроль за работой детских оздоровительных учреждений в течение всей кампании.

Лариса Емельянчик, консультант управления Министерства образования Беларуси: «Издан приказ об организации летнего оздоровления, методические рекомендации – в помощь организаторам летнего отдыха и оздоровления, разработаны памятки «Безопасное лето» для детей, родителей, воспитанников. Данные материалы размещены на сайте Министерства образования. Стоимость путевки в среднем будет составлять 490 руб в круглосуточный лагерь. Примерно 40% от стоимости путевки оплачивается за счет республиканского бюджета».

В связи с коррективами, которые вносит эпидемиологическая ситуация, в этом году лагеря примут школьников с 15 июня, а количество смен с пяти сократят до трех-четырех. Летний оздоровительный сезон для детей продлится до 31 августа.

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