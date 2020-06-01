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Смены в детских летних лагерях начнутся с 15 июня
Источник материала: ОНТ
Стартовали летние школьные каникулы. Как и в прошлые годы, у детей будет возможность провести время с пользой в оздоровительных лагерях.
На это уже выделено более 50 миллионов рублей из республиканского бюджета. Всего оздоровить летом планируют более 200 000 детей. Об этом на днях шла речь на совещании в правительстве. Лагеря укомплектованы подготовленными кадрами, обеспечивается безопасность, в том числе эпидемиологическая. Будет организован и образовательный процесс, культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также системный контроль за работой детских оздоровительных учреждений в течение всей кампании.
В связи с коррективами, которые вносит эпидемиологическая ситуация, в этом году лагеря примут школьников с 15 июня, а количество смен с пяти сократят до трех-четырех. Летний оздоровительный сезон для детей продлится до 31 августа.
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Стартовали летние школьные каникулы. Как и в прошлые годы, у детей будет возможность провести время с пользой в оздоровительных лагерях. На это уже выделено...
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