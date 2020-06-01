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«Мир глазами детей»: проходит международный конкурс рисунков
Источник материала: ОНТ
Какое новое поколение представляет окружающую действительность – можно будет увидеть в художественной галерее «Университет культуры». Работы представили более полусотни участников от 4 до 14 лет.
В формате не ограничивали. Ставку делали на самовыражение и детскую непосредственность в отражении темы экологии.
Для выставки выбрали 27 лучших работ. Её открытие запланировано уже сегодня, присоединиться можно как в очном формате, так и онлайн.
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Какое новое поколение представляет окружающую действительность – можно будет увидеть в художественной галерее «Университет культуры». Работы представили более...
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