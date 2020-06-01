«Мир глазами детей»: проходит международный конкурс рисунков

Источник материала: ОНТ

Какое новое поколение представляет окружающую действительность – можно будет увидеть в художественной галерее «Университет культуры». Работы представили более полусотни участников от 4 до 14 лет.

В формате не ограничивали. Ставку делали на самовыражение и детскую непосредственность в отражении темы экологии.

Диана Колосевич, куратор конкурса: «Это была тема, которая навеяна общим состоянием ребенка. То, что он получает в школе, то, что он получает дома, то, что он видит вокруг. Поэтому, скорее всего, вот эта белорусская составляющая: культуры, поэзии, литературы, общей какой-то ситуации и мироощущения ребенок проявил просто в рисунке».

Для выставки выбрали 27 лучших работ. Её открытие запланировано уже сегодня, присоединиться можно как в очном формате, так и онлайн.

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