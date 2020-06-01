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Норвегия с 1 июня разрешает рабочие поездки по Северной Европе без соблюдения карантина

01.06.2020 09:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Норвегия с 1 июня разрешает рабочие поездки по Северной Европе без соблюдения карантина

С 1 июня в Норвегии вновь разрешены рабочие поездки по странам Северной Европы без необходимости соблюдения 10-дневного карантина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление норвежского правительства. 

Уточняется, что эта же практика теперь распространяется на Исландию и Данию.

Вместе с тем жителям Норвегии рекомендуется без необходимости не покидать пределы страны.

Норвежские власти уже договорились с Данией о возобновлении туристических поездок с 15 июня. По этому же вопросу ведется диалог с Исландией, Финляндией и Швецией.

По последней информации, за все время в Норвегии зафиксированы 8 440 случаев заражения COVID-19, выздоровели 7 727 человек, умерли 236 пациентов.

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С 1 июня в Норвегии вновь разрешены рабочие поездки по странам Северной Европы без необходимости соблюдения 10-дневного карантина. Об этом информирует ТАСС со...
 
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