Норвегия с 1 июня разрешает рабочие поездки по Северной Европе без соблюдения карантина

Источник материала: ОНТ

С 1 июня в Норвегии вновь разрешены рабочие поездки по странам Северной Европы без необходимости соблюдения 10-дневного карантина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление норвежского правительства.

Уточняется, что эта же практика теперь распространяется на Исландию и Данию.

Вместе с тем жителям Норвегии рекомендуется без необходимости не покидать пределы страны.

Норвежские власти уже договорились с Данией о возобновлении туристических поездок с 15 июня. По этому же вопросу ведется диалог с Исландией, Финляндией и Швецией.

По последней информации, за все время в Норвегии зафиксированы 8 440 случаев заражения COVID-19, выздоровели 7 727 человек, умерли 236 пациентов.

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