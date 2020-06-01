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Прыжки с парашютом, стрельба из гранатомёта, рукопашные бои. Почти 100 десантников поучаствовали в марафоне под Витебском

01.06.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экстрим для армейцев. Прыжки с парашютом, 30-километровый марш-бросок через непроходимые леса, стрельба из гранатомета и не только и, наконец, рукопашные бои. Изнурительный марафон прошли белорусские десантники на полигоне под Витебском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь сложнейших этапов за четыре дня, во время которых бойцы показали несгибаемую волю и железный характер.

Прыжки с парашютом, стрельба из гранатомёта, рукопашные бои. Почти 100 десантников поучаствовали в марафоне под Витебском

Прыжки с парашютом, стрельба из гранатомёта, рукопашные бои. Почти 100 десантников поучаствовали в марафоне под Витебском

Испытания на выносливость проводятся уже в 21-й раз. Самым стойким достается право носить нагрудный знак «Доблесть и мастерство». В 2020 году соревновались почти 100 бойцов со всей страны – настоящая элита сил специальных операций. До заветной цели дошли всего 10.

Прыжки с парашютом, стрельба из гранатомёта, рукопашные бои. Почти 100 десантников поучаствовали в марафоне под Витебском

Прыжки с парашютом, стрельба из гранатомёта, рукопашные бои. Почти 100 десантников поучаствовали в марафоне под Витебском

Прыжки с парашютом, стрельба из гранатомёта, рукопашные бои. Почти 100 десантников поучаствовали в марафоне под Витебском

Прыжки с парашютом, стрельба из гранатомёта, рукопашные бои. Почти 100 десантников поучаствовали в марафоне под Витебском

Прыжки с парашютом, стрельба из гранатомёта, рукопашные бои. Почти 100 десантников поучаствовали в марафоне под Витебском

Среди участников были и девушки в погонах. К сожалению, на этот раз до финиша ни одной добраться не удалось.

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Экстрим для армейцев. Прыжки с парашютом, 30-километровый марш-бросок через непроходимые леса, стрельба из гранатомета и не только и, наконец,...
 
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