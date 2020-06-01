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Гребчиха Литвинчук: «Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы»
Источник материала: Tut.by
Белорусская гребчиха-байдарочница, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, Европы и национальных первенств, Марина Литвинчук
— Нельзя без тревоги взглянуть сейчас на соцсети, особенно на страницы некоторых блогеров. Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей.
Люди, одумайтесь, наше самое главное богатство — это мир. Есть немало стран, которые нам завидуют. Берегите его! — написала спортсменка.
Несмотря на несколько сот лайков, под постом оставлено очень много негативных комментариев.
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Призер Олимпийских игр высказалась о вчерашних пикетах.
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