Гребчиха Литвинчук: «Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы»

Источник материала: Tut.by

Белорусская гребчиха-байдарочница, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, Европы и национальных первенств, Марина Литвинчук высказала в своем Instagram мнение о вчерашних пикетах , которые прошли по всей Беларуси.



Фото: Oleg Bkhambri (Voltmetro), wikimedia

— Нельзя без тревоги взглянуть сейчас на соцсети, особенно на страницы некоторых блогеров. Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей.

Люди, одумайтесь, наше самое главное богатство — это мир. Есть немало стран, которые нам завидуют. Берегите его! — написала спортсменка.

Несмотря на несколько сот лайков, под постом оставлено очень много негативных комментариев.