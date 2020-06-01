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Гребчиха Литвинчук: «Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы»

01.06.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская гребчиха-байдарочница, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, Европы и национальных первенств, Марина Литвинчук высказала в своем Instagram мнение о вчерашних пикетах, которые прошли по всей Беларуси.


Фото: Oleg Bkhambri (Voltmetro), wikimedia

— Нельзя без тревоги взглянуть сейчас на соцсети, особенно на страницы некоторых блогеров. Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей.

Люди, одумайтесь, наше самое главное богатство — это мир. Есть немало стран, которые нам завидуют. Берегите его! — написала спортсменка.

Несмотря на несколько сот лайков, под постом оставлено очень много негативных комментариев.

 
 
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