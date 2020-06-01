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На Ганцевщине опять не будет света

01.06.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На Ганцевщине опять не будет света
Фото носит иллюстративный характер

В связи с ремонтом воздушных линий и оборудованием ТП, которые проводит РУП «Брестэнерго», сегодня не будет света в д. Мельники по ул. Советской с 9.00 до 17.00.

Завтра, 2 июня, электроэнергии не будет в г. Ганцевичи по улицам Монтажников, Садовая, Октябрьская с 11.00 до 17.00.

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В связи с ремонтом воздушных линий и оборудованием ТП, которые проводит РУП «Брестэнерго», сегодня не будет света в д. Мельники
 
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