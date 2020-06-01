В связи с ремонтом воздушных линий и оборудованием ТП, которые проводит
Завтра, 2 июня, электроэнергии не будет в г. Ганцевичи по улицам Монтажников, Садовая, Октябрьская с 11.00 до 17.00.
(Visited 4 times, 4 visits today)
|
На Ганцевщине опять не будет света
01.06.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В связи с ремонтом воздушных линий и оборудованием ТП, которые проводит
Завтра, 2 июня, электроэнергии не будет в г. Ганцевичи по улицам Монтажников, Садовая, Октябрьская с 11.00 до 17.00.
(Visited 4 times, 4 visits today)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с ремонтом воздушных линий и оборудованием ТП, которые проводит РУП «Брестэнерго», сегодня не будет света в д. Мельники
|
Свежие газеты
Архив (Разное)