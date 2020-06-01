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Цены на экскурсии в Брестской крепости снизили на 30%

01.06.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" весь июнь будут действовать скидки на экскурсионное обслуживание посетителей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора мемориала по научной работе Лариса Бибик.

Цены на экскурсии в Брестской крепости снизили на 30%

"В условиях пандемии мы решили сделать наши услуги доступнее. С 1 июня и до конца месяца предлагаем экскурсионное обслуживание по музейным экспозициям и территории мемориального комплекса со скидкой 30%. Помимо этого у нас действует такая льгота, как бесплатное посещение музеев в последнюю пятницу каждого месяца. При обслуживании посетителей соблюдаются все рекомендуемые Минздравом противоэпидемические меры защиты: есть дистанционные ограничения и средства дезинфекции", - отметила Лариса Бибик.

Летнее предложение сотрудников мемориала распространяется на ряд экскурсий. Так, стоимость 45-минутной групповой обзорной экскурсии по территории мемориального комплекса, Музею обороны, экспозиции "Музей войны - территория мира" для взрослых составит Br16, для студентов, учащихся лицеев и колледжей - Br11, школьников - Br9. В два раза дороже будет стоить обзорная экскурсия по территории комплекса, которая длится 1 час 30 минут. Столько же времени отводится на тематическую экскурсию по филиалу "Музей 5 форт". Для взрослых групп она обойдется в Br22, для студентов и учащихся - от Br19 до Br14.

По словам замдиректора, эпидемиологическая ситуация существенно повлияла на посещаемость мемориала: за месяц здесь в среднем принимают столько групп экскурсантов, сколько раньше за день. Для привлечения туристов сотрудники комплекса активно работают в онлайн-формате, создают серию видеороликов об экспонатах с необычной судьбой. В сети уже разместили четыре коротких фильма, всего планируют опубликовать 11 видеозаписей. Их можно посмотреть на канале мемориального комплекса в YouTube, на страницах в Facebook, "ВКонтакте" и Instagram.

В мемориальном комплексе готовится к открытию новая музейная экспозиция, которая разместится в Восточном форту крепости. Ожидается, что новый экспозиционный объект посетители смогут увидеть 22 июня - в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

 
 
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  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" весь июнь будут действовать скидки на экскурсионное обслуживание посетителей, сообщила корреспонденту...
 
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