Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль на последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился к доллару, а предыдущие четыре дня — падал. В понедельник, 1 июня, на начале торгов рубль укрепился к американской валюте и евро. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы курсы валют становили обменники в начале рабочей недели.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,44 рубля (Беларусбанк и Белорусский народный банк), а самый низкий — 2,397 рубля (Банк Решение).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в нескольких отделениях Беларусбанка — 2,4 рубля. В МТБанке — 2,399 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,712 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,672 рубля (Банк Решение).

Самый выгодный курс, по которому банки покупают евро, — 2,669 рубля (Paritetbank).

В начале торгов — 1 июня — белорусский рубль укрепился к евро на 0,26% — до 2,6702 рубля, а к доллару — на 0,63% (до 2,3949 рубля). Данные на 10.14.