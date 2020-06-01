|
Какие курсы валют установили обменники в начале рабочей недели
Источник материала: Tut.by
Белорусский рубль на последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже
Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,44 рубля (Беларусбанк и Белорусский народный банк), а самый низкий — 2,397 рубля (Банк Решение).
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в нескольких отделениях Беларусбанка — 2,4 рубля. В МТБанке — 2,399 рубля.
Самый высокий курс продажи банком евро — 2,712 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,672 рубля (Банк Решение).
Самый выгодный курс, по которому банки покупают евро, — 2,669 рубля (Paritetbank).
В начале торгов — 1 июня — белорусский рубль укрепился к евро на 0,26% — до 2,6702 рубля, а к доллару — на 0,63% (до 2,3949 рубля). Данные на 10.14.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль на последних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже укрепился к доллару, а предыдущие четыре дня - падал. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)