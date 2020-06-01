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Санатории возобновляют работу с 1 июня

01.06.2020 11:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Он сообщил. что до лета санатории работали с минимальной загрузкой – чуть более 10%. Работало около 40 санаториев, которые не закрывались. Всего в системе 105 санаториев.

«Большинство санаториев начнут работать с 1 июня (у которых есть забронированные путевки, есть свободная реализация). По путевкам Республиканского центра принято решение с 15 июня начать, потому что ситуация позволяет», – сказал Геннадий Болбатовский в эфире СТВ.

На вопрос, сколько человек планируется оздоровить за счет средств бюджета и Фонда государственного социального страхования, он ответил: «Я думаю, что мы выйдем на цифру около 700 тысяч».

По его словам, приоритет, на который сегодня будет направлена вся деятельность в период летней оздоровительной кампании – обеспечение безопасности детей. «Будет увеличена продолжительность профильных круглосуточных лагерей до 15 суток. Соответственно, пропорционально будет увеличен размер дотаций, чтобы увеличение цены не легло на плечи родителей», - сказал Геннадий Болбатовский.

Геннадий Болбатовский рассказал об изменения в требованиях к персоналу лагерей:

«Помимо справок о том, что здоровы, необходимо будет еще получать справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по COVID и с контактами первого уровня. Будет проводиться режим самоизоляции на протяжении пяти суток для персонала лагерей, который будет работать непосредственно с детьми».

«Будет введена обязательная дезинфекция, увеличено количество обработок. Масочно-перчаточный режим для персонала пищеблоков, официантов, врачебного персонала. Ну и, конечно же, на медработников дополнительная будет нагрузка, потому что ежедневно нужно будет термометрию проводить и по крайней мере осмотр о состоянии здоровья детей и работников нужно будет постоянно проводить», - добавил он.

В условиях снижения спроса санатории предусматривают систему скидок

Как отметил Геннадий Болбатовский, скидки будут, потому что сегодня санатории работают в рыночных условиях.

«В условиях снижения спроса санатории, конечно же, предусматривают систему скидок. Уже сегодня реализация путевок идет по цене ниже стоимости путевок даже первого квартала. То есть по итогам работы за первый квартал средняя стоимость путевки – стандартный двухместный номер – составляла у нас чуть больше 58 рублей. Сегодня путевки продаются, в том числе на летний период, по средней стоимости около 50 рублей», - сказал он.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси санатории возобновляют работу, сообщил руководитель Республиканского центра по оздоровлению Геннадий Болбатовский.
 
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