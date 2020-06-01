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Маск получил первую зарплату в Tesla

01.06.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

CEO Tesla Илон Маск заработал первую часть своего вознаграждения, привязанного к финансовым показателям компании.

Согласно документам, поданным Tesla в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Маск получил право приобрести первый транш акций автопроизводителя — 1,69 млн штук. Курс бумаг к моменту закрытия торгов в четверг составлял 805,81 долларов, а установленная договором страйк-цена, по которой Маск может выкупить их, равняется 350,02 долларов. Таким образом, пакет оценивается примерно в 770 млн долларов, пишет dev.by со ссылкой на The Verge.

Особый план оплаты труда был разработан для гендиректора и основателя Tesla в 2018 году. По условиям, Маск будет получать вознаграждение в виде акций при условии достижения компанией целевых показателей выручке, скорректированной прибыли и капитализации.

Для выплаты первого из 12 траншей средняя рыночная капитализация Tesla должна была перешагнуть отметку в 100 млрд долларов и в среднем удерживаться на этом уровне в течение 6 месяцев. Еще одним пунктом соглашения была суммарная выручка за 4 квартала не менее 20 млрд долларов или EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) — не менее 1,5 млрд долларов.

Всего договор предусматривает выплату Маску 20,3 млн акций. На момент подписания это означало, что он может заработать около 56 млрд долларов, если Tesla не выпустит дополнительные акции.

 
 
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CEO Tesla Илон Маск заработал первую часть своего вознаграждения, привязанного к финансовым показателям компании.
 
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