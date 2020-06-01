В Малиновке заработал новый магазин с пиццерией и пекарней

Супермаркет «Санта» открылся в Минске на улице Есенина, 12. Помимо привычных витрин с продуктами, покупателям доступны большой отдел кулинарии, пиццерия и пекарня.

Магазин находится через остановку от станции метро «Малиновка». До этого здесь работал «Рублёвский», а после капитального ремонта пришла «Санта». Фасад приоделся в небесный цвет, появилась узнаваемая вывеска брестской сети.

Торговый зал также преобразили: поставили большие витрины, завезли новое оборудование и обновили интерьер. Весь магазин разбит на тематические зоны под разные группы продуктов, а для лучшей навигации их названия нанесены на декоративные панели «под дерево».

На площади свыше 500 «квадратов» представлено около 7000 наименований продуктов. На мясной витрине можно найти нарезки, колбасы и рулеты. Рядом собраны полуфабрикаты: фарши, голубцы и котлеты. Большим оказался и молочный отдел. Покупателей привлекли фрукты и овощи – на многие позиции действовали акции. Приглянулась и морская рыба – ее здесь десятки видов. Присутствуют и привычные ряды бакалейных товаров.

Супермаркет развивает идею «еды навынос». На месте готовят салаты, суши, а на гриле румянятся цыплята и грудинка. Выпечку получают в пекарне из собственного, а не замороженного теста. Мастера прямо в торговом зале выпекают тонкую итальянскую пиццу с моцареллой, начинкой и травами за 5,98 рубля.

«Мы продолжаем активно развивать свою сеть в Минске. Новый магазин воплощает идею «вкусного выбора», когда в одном месте можно найти различные продукты и готовые блюда высокого качества. Несмотря на сильную конкуренцию в Малиновке, супермаркет выделяется за счет ассортимента классических продуктов, кулинарии, наличия пиццерии и пекарни», – объясняют в сети «Санта».

Магазин «Санта» на улице Есенина, 12 работает с 8 до 23 часов. Для покупателей организовано 5 касс.

Напомним, сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит свыше 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет более 7000 человек.