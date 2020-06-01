ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Малиновке заработал новый магазин с пиццерией и пекарней

01.06.2020 11:32 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Супермаркет «Санта» открылся в Минске на улице Есенина, 12. Помимо привычных витрин с продуктами, покупателям доступны большой отдел кулинарии, пиццерия и пекарня.

Магазин находится через остановку от станции метро «Малиновка». До этого здесь работал «Рублёвский», а после капитального ремонта пришла «Санта». Фасад приоделся в небесный цвет, появилась узнаваемая вывеска брестской сети.

Торговый зал также преобразили: поставили большие витрины, завезли новое оборудование и обновили интерьер. Весь магазин разбит на тематические зоны под разные группы продуктов, а для лучшей навигации их названия нанесены на декоративные панели «под дерево».

На площади свыше 500 «квадратов» представлено около 7000 наименований продуктов. На мясной витрине можно найти нарезки, колбасы и рулеты. Рядом собраны полуфабрикаты: фарши, голубцы и котлеты. Большим оказался и молочный отдел. Покупателей привлекли фрукты и овощи – на многие позиции действовали акции. Приглянулась и морская рыба – ее здесь десятки видов. Присутствуют и привычные ряды бакалейных товаров.

Супермаркет развивает идею «еды навынос». На месте готовят салаты, суши, а на гриле румянятся цыплята и грудинка. Выпечку получают в пекарне из собственного, а не замороженного теста. Мастера прямо в торговом зале выпекают тонкую итальянскую пиццу с моцареллой, начинкой и травами за 5,98 рубля.

«Мы продолжаем активно развивать свою сеть в Минске. Новый магазин воплощает идею «вкусного выбора», когда в одном месте можно найти различные продукты и готовые блюда высокого качества. Несмотря на сильную конкуренцию в Малиновке, супермаркет выделяется за счет ассортимента классических продуктов, кулинарии, наличия пиццерии и пекарни», – объясняют в сети «Санта».

Магазин «Санта» на улице Есенина, 12 работает с 8 до 23 часов. Для покупателей организовано 5 касс.

Напомним, сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит свыше 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет более 7000 человек.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супермаркет «Санта» открылся в Минске на улице Есенина, 12. Помимо привычных витрин с продуктами, покупателям доступны большой отдел кулинарии, пиццерия и пекарня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Санатории возобновляют работу с 1 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика