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«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы
Источник материала: СТВ
Новости Таджикистана. Первый урожай абрикосов начали собирать в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Хатлонской области созрели американские и канадские сорта.
С каждого дерева фермеры снимают по 40-50 килограммов фруктов. Они устойчивы к холодам и долго не портятся. На подходе и другие сорта.
Мухаммад Дилшодов:
Салохиддин Балаев, фермер:
Традиционно, первые абрикосы таджикские фермеры продают на местных рынках. Чуть позже плоды будут отправлять на экспорт. Кстати, доход получается неплохой. Так что многие увеличивают площади абрикосовых плантаций.
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Новости Таджикистана. Первый урожай абрикосов начали собирать в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Хатлонской области созрели...
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