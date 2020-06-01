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«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы

01.06.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таджикистана. Первый урожай абрикосов начали собирать в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Хатлонской области созрели американские и канадские сорта.

С каждого дерева фермеры снимают по 40-50 килограммов фруктов. Они устойчивы к холодам и долго не портятся. На подходе и другие сорта.

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы

Мухаммад Дилшодов:
Скоро поспеет Кастлбрайт. Из этого сорта получается отличная курага. А Вестлу созревает в середине июля. Они самые сладкие.

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы

Салохиддин Балаев, фермер:
Здесь, на участке трех гектаров, я посадил новые деревья. Скрестил наш местный сорт абрикоса с американскими. На второй год они уже дадут урожай.

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы

«Из этого сорта получается отличная курага». Фермеры показали, как выращивают абрикосы

Традиционно, первые абрикосы таджикские фермеры продают на местных рынках. Чуть позже плоды будут отправлять на экспорт. Кстати, доход получается неплохой. Так что многие увеличивают площади абрикосовых плантаций.

Люди в материале: Мухаммад Дилшодов, Салохиддин Балаев

 
 
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Новости Таджикистана. Первый урожай абрикосов начали собирать в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Хатлонской области созрели...
 
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