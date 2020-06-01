В Беларуси за чертой бедности находится больше 400 тысяч человек













Выше всего уровень малообеспеенности в Брестской и Гомельской областях — 6,7% и 6,6% соответственно, а ниже всего — в Минске (0,9%), следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале 2020 года. В численном выражении, если брать данные переписи населения за 2019 год, в Брестской области за чертой бедности были около 90,3 тысячи человек, в Гомельской — порядка 91,6 тысячи, а в столице — около 18,2 тысячи.





Для сравнения: в Витебской области уровень малообеспеченности — 6,5% (около 73,8 тысячи человек), в Могилевской — 6,4% (порядка 65,6 тысячи), Минской — 3,7% (около 54,4 тысячи), а в Гродненской — 3,5% (35,9 порядка тысячи).





Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.



