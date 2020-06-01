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В Гродно задержали еще двух человек из команды блогера Тихановского
Источник материала: Tut.by
В Гродно в воскресенье около 23.00 задержали участников команды проекта YouTube-канала «Страна для жизни» Артема Сакова и Константина Серегина. Об этом
Как рассказала правозащитникам мама Артема Сакова, парней забрали прямо из квартиры около 23.00. Сотрудники милиции увезли их на машине с минскими номерами. Об их местонахождении, а также на каком основании они задержаны, пока ничего не известно.
В воскресенье, напомним, по всей стране прошли пикеты по сбору подписей за независимых кандидатов, претендующих на участие в президентских выборах. По данным правозащитников, в этот день правоохранители
По какому делу члены инициативной группы в качестве свидетелей доставлены в милицию и Следственный комитет — не сообщается. Можно предположить, это связано с происшествием во время пикета 29 мая в Гродно, когда был
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Как рассказала правозащитникам мама Артема Сакова, парней забрали прямо из квартиры около 23.00. Сотрудники милиции увезли их на машине с минскими номерами. Об их...
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