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В Гродно задержали еще двух человек из команды блогера Тихановского

01.06.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в воскресенье около 23.00 задержали участников команды проекта YouTube-канала «Страна для жизни» Артема Сакова и Константина Серегина. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Как рассказала правозащитникам мама Артема Сакова, парней забрали прямо из квартиры около 23.00. Сотрудники милиции увезли их на машине с минскими номерами. Об их местонахождении, а также на каком основании они задержаны, пока ничего не известно.


Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

В воскресенье, напомним, по всей стране прошли пикеты по сбору подписей за независимых кандидатов, претендующих на участие в президентских выборах. По данным правозащитников, в этот день правоохранители задерживали не менее 30 человек, в том числе трех активистов инициативной группы Светланы Тихановской. Это Владимир Мороз из Кобрина, Валерий Романович из Пинска, Александр Милюк из Мостов.

По какому делу члены инициативной группы в качестве свидетелей доставлены в милицию и Следственный комитет — не сообщается. Можно предположить, это связано с происшествием во время пикета 29 мая в Гродно, когда был задержан блогер Тихановский и его соратники. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Возбуждено уголовное дело, арестантов доставили в столицу.

 
Теги: Гродно
 
 
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Как рассказала правозащитникам мама Артема Сакова, парней забрали прямо из квартиры около 23.00. Сотрудники милиции увезли их на машине с минскими номерами. Об их...
 
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