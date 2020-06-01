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«Не узнать!» Располневшая Наташа Королева удивила поклонников

01.06.2020 11:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Не узнать!» Располневшая Наташа Королева удивила поклонников

Новое фото певицы Наташи Королевой ошеломило поклонников. Снимок опубликовал в Instagram певец Шура.

На кадрах Королева запечатлена на съемочной площадке вместе с Шурой и музыкантом Андреем Державиным. Вид Наташи Королевой удивил многих пописчиков.

Кто иронизировал по поводу того, что недавно супруг Королевой Тарзан жаловался на нехватку денег.

Кроме того, некоторых пользователей удивил вид Державина. Певец изображен без волос, из-за новой прически его не узнали, но отметили, что выглядит он хорошо.

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Новое фото певицы Наташи Королевой ошеломило поклонников. Снимок опубликовал в Instagram певец Шура. На кадрах Королева запечатлена на съемочной площадке вместе с...
 
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