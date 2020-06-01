|
«Не узнать!» Располневшая Наташа Королева удивила поклонников
Источник материала: ОНТ
Новое фото певицы Наташи Королевой ошеломило поклонников. Снимок опубликовал в Instagram певец Шура.
На кадрах Королева запечатлена на съемочной площадке вместе с Шурой и музыкантом Андреем Державиным. Вид Наташи Королевой удивил многих пописчиков.
Кто иронизировал по поводу того, что недавно супруг Королевой Тарзан жаловался на нехватку денег.
Кроме того, некоторых пользователей удивил вид Державина. Певец изображен без волос, из-за новой прически его не узнали, но отметили, что выглядит он хорошо.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое фото певицы Наташи Королевой ошеломило поклонников. Снимок опубликовал в Instagram певец Шура. На кадрах Королева запечатлена на съемочной площадке вместе с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)