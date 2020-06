Из-за этих обоев «умирают» Android-смартфоны

Источник материала: Tut.by

Внимание СМИ привлекло изображение с рекой и горами, которое вызывает серьезные ошибки системы, если установить его в качестве обоев на некоторые Android-смартфоны. Об этом пишет DTF .

Мы не приводим оригинальное изображение и ссылку на него из соображений безопасности.

Проблемы затронули в основном устройства от Samsung и Google Pixel, но могут проявляться и на устройствах других брендов. При смене обоев экран телефона начинает включаться и выключаться, а потом он уходит в перезагрузку. «Вылечить» неисправность можно только сменой фонового изображения, но в крайнем случае придется сбросить настройки до заводских через сервисное меню.

Пользователей призывают не ставить эксперименты над своими устройствами, но в социальных сетях все равно появилось много жалоб на изображение.

What the hell bro, It is frozen

How to get back to normal ? #GalaxyS20Ultra