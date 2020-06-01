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Туи, можжевельники, шелковицы. Какие необычные цветы и деревья высаживают в Минске

01.06.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 900 тысяч цветов высадили в Минске с начала сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Заводском районе появились новые зеленые площадки с уникальными растениями.

Туи, можжевельники, шелковицы. Какие необычные цветы и деревья высаживают в Минске

Необычный подарок сделали предприятия района. Туи и можжевельник, декоративные яблони, березы и шелковицы можно увидеть в четырех местах района. Это площадь Ванеева, Партизанский проспект, «Чижовка-Арена» и площадка возле универмага «Беларусь». Работники «Зеленстроя» высадили около 30 деревьев и 50 кустарников.

Туи, можжевельники, шелковицы. Какие необычные цветы и деревья высаживают в Минске

Туи, можжевельники, шелковицы. Какие необычные цветы и деревья высаживают в Минске

Совсем скоро Администрация района порадует жителей еще одним «зеленым подарком». 5 июня заводчане оценят продолжение экотропы на улице Уборевича.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почти 900 тысяч цветов высадили в Минске с начала сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Заводском районе появились новые зеленые...
 
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