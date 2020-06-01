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Протесты из-за гибели Джорджа Флойда охватили уже и другие страны
Источник материала: ОНТ
Волна массовых протестов в США, вызванная гибелью темнокожего Джорджа Флойда, охватила десятки городов и уже перекинулась на другие страны.
В акциях участвуют десятки тысяч человек. Протестующие громят магазины и полицейские автомобили, бросают бутылки с зажигательной смесью. Полиция отвечает слезоточивым газом и резиновыми пулями. За последние несколько дней задержаны более четырёх тысяч человек, которым предъявили обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог. Протестующие даже попытались перелезть через ограду Белого дома. Президент, первая леди и их сын были эвакуированы и размещены в подземном бункере.
Губернатор Миннесоты впервые после Второй мировой войны объявил о полной мобилизации Национальной гвардии. Мобилизовали её всего в 15 штатах. Комендантский час из-за беспорядков введен в 40 городах. Масштабные американские протесты уже пересекли Атлантику. Они прошли в Британии и Дании
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Волна массовых протестов в США, вызванная гибелью темнокожего Джорджа Флойда, охватила десятки городов и уже перекинулась на другие страны. В акциях участвуют...
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