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Феремер так и не дождался Лукашенко на свой пикет

01.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претендент в кандидаты в президенты беспартийный фермер организовал его в прошедшие выходные недалеко от агрогородка Поколюбичи в Гомельском районе.

Юрий Ганцевич так и не дождался Лукашенко на свой пикет.


Фото https://vk.com/id134488756

Претендент в кандидаты в президенты беспартийный фермер организовал его в прошедшие выходные недалеко от агрогородка Поколюбичи в Гомельском районе.

Накануне он опубликовал в интернете видеообращение к Александру Лукашенко с приглашением посетить его на вертолете, для чего он обещал подготовить соответствующую площадку.


«Ваши слова о том, что вы готовы посоревноваться с каждым в сфере ведения сельского хозяйства не дают мне покоя», – заявляет фермер. Он говорит, что за 4 года приобрел собственный ни с чем не сравнимый опыт ведения сельского хозяйства. 10 лет развивал агроэкотуризм, гордится своим вкладом в эту сферу и хотел бы продемонстрировать свои достижения.

Пикет был обещан в сочетании с элементами агроэкотуризма. Кроме сбора подписей в поддержку претендентов в кандидаты на пост президента – культурный праздник с конкурсами и развлечениями.
 
 
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Претендент в кандидаты в президенты беспартийный фермер организовал его в прошедшие выходные недалеко от агрогородка Поколюбичи в Гомельском районе.
 
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