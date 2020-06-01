Феремер так и не дождался Лукашенко на свой пикет

Юрий Ганцевич так и не дождался Лукашенко на свой пикет.









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Претендент в кандидаты в президенты беспартийный фермер организовал его в прошедшие выходные недалеко от агрогородка Поколюбичи в Гомельском районе.





Накануне он опубликовал в интернете видеообращение к Александру Лукашенко с приглашением посетить его на вертолете, для чего он обещал подготовить соответствующую площадку.









«Ваши слова о том, что вы готовы посоревноваться с каждым в сфере ведения сельского хозяйства не дают мне покоя», – заявляет фермер. Он говорит, что за 4 года приобрел собственный ни с чем не сравнимый опыт ведения сельского хозяйства. 10 лет развивал агроэкотуризм, гордится своим вкладом в эту сферу и хотел бы продемонстрировать свои достижения.





Пикет был обещан в сочетании с элементами агроэкотуризма. Кроме сбора подписей в поддержку претендентов в кандидаты на пост президента – культурный праздник с конкурсами и развлечениями.



