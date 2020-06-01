В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу протестующих

Источник материала: Tut.by

В американском Миннеаполисе, где проходят массовые беспорядки после убийства полицейским афроамериканца, грузовик въехал в толпу протестующих, пишет Reuters .

A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

На записи видно, что люди успели среагировать на ехавший на небольшой скорости грузовик и разбежались в разные стороны. После того, как транспортное средство остановилось, протестующие проникли в машину и избили водителя. По информации управления общественной безопасности штата, кроме водителя никто не пострадал.

Выяснилось, что авто управлял Богдан Вечирко. Его задержали без права освобождения под залог и предъявили обвинения в нападении.

Напомним, протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются в США шестой день подряд. Комендантский час ввели как минимум в 40 американских городах. Полиция задержала более 4000 человек.

Джордж Флойд погиб 25 мая . Стражи порядка подозревали его в использовании 20 фальшивых долларов. В интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и говорит: «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» — и просит: «Не убивайте меня». Через некоторое время Флойд перестал двигаться, и его забрала скорая. В больницу он приехал уже мертвым.

После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Спустя три дня массовых акций протеста арестовали 44-летнего Дерека Шовена — сотрудника полиции, который задерживал Флойда. Ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.