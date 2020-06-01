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В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу протестующих
Источник материала: Tut.by
В американском Миннеаполисе, где проходят массовые беспорядки после убийства полицейским афроамериканца, грузовик въехал в толпу протестующих, пишет
На записи видно, что люди успели среагировать на ехавший на небольшой скорости грузовик и разбежались в разные стороны. После того, как транспортное средство остановилось, протестующие проникли в машину и избили водителя. По
Выяснилось, что авто управлял Богдан Вечирко. Его задержали без права освобождения под залог и предъявили обвинения в нападении.
Напомним,
Джордж Флойд
После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.
Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Спустя три дня массовых акций протеста арестовали 44-летнего Дерека Шовена — сотрудника полиции, который задерживал Флойда. Ему предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.
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На записи видно, что люди успели среагировать на ехавший на небольшой скорости грузовик и разбежались в разные стороны.
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