«Я задыхаюсь». В США полицейский убил афроамериканца – вспыхнули протесты, которые потрясают всю страну

Источник материала: KYKY

В США – массовые протесты. Беспорядки вспыхнули после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда: мужчину задержали, причем полицейский наступил ему коленом на шею – и Флойд, проведя в таком положении семь минут, не смог дышать. Он умер в реанимации. Кратко рассказывает, что случилось потом – и происходит теперь.

Флойда арестовали 25 мая: офицеры полиции Миннеаполиса, столицы американского штата Миннесота, заподозрили, что афроамериканец расплатился в магазине поддельной купюрой. Как потом указали в рапорте, Джордж якобы оказал правоохранителям сопротивление при задержании. Но на видео, снятых очевидцами и ставших вирусными в соцсетях ( ссылка ), хорошо видно, что Флойд спокойно дал заковать себя в наручники. После чего мужчину повалили на асфальт лицом вниз, и один из полицейских придавил ему шею коленом. Джордж сдавленным голосом повторял: «Я задыхаюсь». После этого приехала скорая помощь, и Флойда, уже не подававшего признаков жизни, увезли в ближайший госпиталь, где он вскоре скончался, не приходя в сознание. Все это происходило на оживленной городской улице, при свете дня и многочисленных свидетелях, которые требовали, чтобы полицейские перестали издеваться над Флойдом.

После этого полиция Миннесоты заявила о гибели Флойда как о «несчастном медицинском случае» при взаимодействии с полицией; всех правоохранителей, участвовавших в задержании, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал их отстранение правильным решением, а само происшествие– полным и совершеннейшим безобразием. «Быть темнокожим в Америке не должно означать смертного приговора», – написал он в твиттере. 29 мая полицейского Дерека Шовена, душившего Флойда, арестовали. Его обвинили в убийстве третьей степени и в непредумышленном убийстве. Сейчас Шовен содержится в тюрьме округа Рэмси в Сент-Поле. Залог для его освобождения – 500 тысяч долларов.

Clashes in downtown Detroit are still ongoing at the #JusticeForGeorge protest.



pic.twitter.com/dqPO0iXOiN — Kaabi (@alkaabimi) May 30, 2020

For the people claiming that the driver was simply scared and panicked, ok this is the FULL video and you can clearly see the driver turned around on purpose and had intent to cause harm. Fuck off. pic.twitter.com/MDMYjOEiDn — Emma (@emmasequra) May 30, 2020

Pepper spray, batons, and several arrests: This is how the NYPD behaved in Brooklyn today. pic.twitter.com/gKK0kArpV2 — Victoria Leandra (@leandrareports) May 30, 2020

Многие власти, включая президента США Дональда Трампа, высказались со скорбью в адрес случившегося, но это никак не помогло предотвратить бунты. Они стартовали в одном из южных кварталов Миннеаполиса, а затем превратились в ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией, погромы и грабежи, потом перекинулись на весь город, и в последующие несколько дней на другие города по всей территории Соединенных Штатов. Власти Миннеаполиса и губернатор Миннесоты полностью утратили контроль над ситуацией, и им пришлось пойти на беспрецедентные меры: объявить режим ЧП и комендантский час в городе, а также мобилизовать крупнейший контингент Национальной гвардии в истории штата.

Сейчас комендантский час введен в Вашингтоне и как минимум еще в 40 городах Штатов. Манифестанты бьют витрины, поджигают авто. Отмечены факты мародерства. В воскресенье у Белого дома в Вашингтоне в драках с полицией участвовали более тысячи человек. Демонстранты бросали в полицейских пластиковые бутылки, те обстреливали людей перечными шариками со слезоточивым веществом.

По данным американских СМИ, во время акций общее количество задержанных по стране превысило четыре тысячи человек. По различным данным, погибли до четырех человек, в том числе сотрудник Федеральной службы охраны США.