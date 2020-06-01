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«Я задыхаюсь». В США полицейский убил афроамериканца – вспыхнули протесты, которые потрясают всю страну
Источник материала: KYKY>
В США – массовые протесты. Беспорядки
Флойда арестовали 25 мая: офицеры полиции Миннеаполиса, столицы американского штата Миннесота, заподозрили, что афроамериканец расплатился в магазине поддельной купюрой. Как потом указали в рапорте, Джордж якобы оказал правоохранителям сопротивление при задержании. Но на видео, снятых очевидцами и ставших вирусными в соцсетях (
После этого полиция Миннесоты заявила о гибели Флойда как о «несчастном медицинском случае» при взаимодействии с полицией; всех правоохранителей, участвовавших в задержании, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал их отстранение правильным решением, а само происшествие– полным и совершеннейшим безобразием. «Быть темнокожим в Америке не должно означать смертного приговора», – написал он в твиттере. 29 мая полицейского Дерека Шовена, душившего Флойда, арестовали. Его обвинили в убийстве третьей степени и в непредумышленном убийстве. Сейчас Шовен содержится в тюрьме округа Рэмси в Сент-Поле. Залог для его освобождения – 500 тысяч долларов.
Многие власти, включая президента США Дональда Трампа, высказались со скорбью в адрес случившегося, но это никак не помогло предотвратить бунты. Они стартовали в одном из южных кварталов Миннеаполиса, а затем превратились в ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией, погромы и грабежи, потом перекинулись на весь город, и в последующие несколько дней на другие города по всей территории Соединенных Штатов. Власти Миннеаполиса и губернатор Миннесоты полностью утратили контроль над ситуацией, и им пришлось пойти на беспрецедентные меры: объявить режим ЧП и комендантский час в городе, а также мобилизовать крупнейший контингент Национальной гвардии в истории штата.
Сейчас комендантский час
По данным американских СМИ, во время акций общее количество задержанных по стране превысило четыре тысячи человек. По различным данным, погибли до четырех человек, в том числе сотрудник Федеральной службы охраны США.
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«Я задыхаюсь». В США полицейский убил афроамериканца – вспыхнули протесты, которые потрясают всю страну
В США – массовые протесты. Беспорядки вспыхнули после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда: мужчину задержали, причем полицейский наступил ему...
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