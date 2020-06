«Я задыхаюсь». В США полицейский убил афроамериканца – вспыхнули протесты, которые потрясают всю страну

Источник материала: KYKY

В США – массовые протесты. Беспорядки вспыхнули после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда: мужчину задержали, причем полицейский наступил ему коленом на шею – и Флойд, проведя в таком положении семь минут, не смог дышать. Он умер в реанимации. Кратко рассказывает, что случилось потом – и происходит теперь.

Флойда арестовали 25 мая: офицеры полиции Миннеаполиса, столицы американского штата Миннесота, заподозрили, что афроамериканец расплатился в магазине поддельной купюрой. Как потом указали в рапорте, Джордж якобы оказал правоохранителям сопротивление при задержании. Но на видео, снятых очевидцами и ставших вирусными в соцсетях ( ссылка ), хорошо видно, что Флойд спокойно дал заковать себя в наручники. После чего мужчину повалили на асфальт лицом вниз, и один из полицейских придавил ему шею коленом. Джордж сдавленным голосом повторял: «Я задыхаюсь». После этого приехала скорая помощь, и Флойда, уже не подававшего признаков жизни, увезли в ближайший госпиталь, где он вскоре скончался, не приходя в сознание. Все это происходило на оживленной городской улице, при свете дня и многочисленных свидетелях, которые требовали, чтобы полицейские перестали издеваться над Флойдом.

После этого полиция Миннесоты заявила о гибели Флойда как о «несчастном медицинском случае» при взаимодействии с полицией; всех правоохранителей, участвовавших в задержании, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей назвал их отстранение правильным решением, а само происшествие– полным и совершеннейшим безобразием. «Быть темнокожим в Америке не должно означать смертного приговора», – написал он в твиттере. 29 мая полицейского Дерека Шовена, душившего Флойда, арестовали. Его обвинили в убийстве третьей степени и в непредумышленном убийстве. Сейчас Шовен содержится в тюрьме округа Рэмси в Сент-Поле. Залог для его освобождения – 500 тысяч долларов.