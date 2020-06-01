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В Польше возобновляют внутреннее авиасообщение

01.06.2020 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Польше возобновляют внутреннее авиасообщение

В Польше возобновлены внутренние рейсы авиалиний LOT. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Польское радио.

Министр госактивов и вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что ежедневно в стране будут совершаться порядка 30 авиарейсов.

Сасин также заявил, что власти Польши надеются на восстановление международного авиасообщения в ближайшие недели. Это будет осуществляться с учетом эпидситуации в каждой стране.

По последней информации, за все время в Польше зафиксированы 23 786 случаев заражения COVID-19, выздоровели 11 271 человек, умерли 1 064 пациента.

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В Польше возобновлены внутренние рейсы авиалиний LOT. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Польское радио. Министр госактивов и вице-премьер Польши Яцек Сасин...
 
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