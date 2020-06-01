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В Могилёвском районе в аварии с Volkswagen погиб мотоциклист
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 мая около половины третьего дня в Могилёвском районе в ДТП погиб мотоциклист.
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В машину врезался мотоцикл Yamaha YZF R1, который ехал во встречном направлении. 28-летний мотоциклист погиб на месте. Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.
Месяцем ранее в Минске столкнулись автомобиль и мотоцикл.
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Новости Беларуси. 31 мая около половины третьего дня в Могилёвском районе в ДТП погиб мотоциклист. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 52-летний житель...
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