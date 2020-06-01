ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилёвском районе в аварии с Volkswagen погиб мотоциклист

01.06.2020 13:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 31 мая около половины третьего дня в Могилёвском районе в ДТП погиб мотоциклист. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 52-летний житель Гродно за рулём Volkswagen Passat двигался по дороге Р123. Совершая разворот на 21 км, водитель не убедился в безопасности манёвра. 

В машину врезался мотоцикл Yamaha YZF R1, который ехал во встречном направлении. 28-летний мотоциклист погиб на месте. Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. 

Месяцем ранее в Минске столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Пострадал один человек – подробности здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 31 мая около половины третьего дня в Могилёвском районе в ДТП погиб мотоциклист.  Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 52-летний житель...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Майданов в Беларуси не будет»: Лукашенко провел встречу с председателем КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика