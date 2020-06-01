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Александр Лукашенко: «Майданов в Беларуси не будет. Мы никому не будем закрывать рот»

01.06.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Государственная безопасность – основа основ, а так называемых майданов в Беларуси не допустим. Об этом заявил Президент на встрече с главой Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во времена политических кампаний на настроения общества ожидаемо влияют различные силы, которые лоббируют интересы тех или иных кандидатов. Люди дискутируют, высказывают свое мнение, но важно, чтобы желание одних – обозначить свои позиции – не переходило черту комфорта других.

Президент Беларуси: «Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами»

Александр Лукашенко: «Майданов в Беларуси не будет. Мы никому не будем закрывать рот»

Александр Лукашенко: «Майданов в Беларуси не будет. Мы никому не будем закрывать рот»

Александр Лукашенко отмечает, что в Беларуси не допустят дестабилизации обстановки и беспорядков. Как бы этого кому-то не хотелось. За годы независимости мы научились противостоять любым вызовам, в том числе и при помощи КГБ.

Президент напомнил, что главная задача этого ведомства – обеспечивать ту саму безопасность людей всеми возможными способами. И вместе с главой государства защищать суверенитет и независимость страны.

Александр Лукашенко: «Майданов в Беларуси не будет. Мы никому не будем закрывать рот»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы знаем цели, которые преследуют тут отдельные «ветродуи». Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов, как получится у них. Так они планировали.

Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет. Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста, определены места в Минске и во всех городах, точки, где можно вести дискуссию. Наше дело – контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске – иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем не должны допустить нарушения закона. Люди должны пойти сами и дискутировать. На кухне хотят – на кухне, пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям.

Президент также образно отметил, что сейчас имеют место сразу несколько «пандемий». Первая касается здравоохранения, вторая – экономический кризис и инфодемия, когда некоторые СМИ распространяют фейковую информацию и занимаются так называемыми вбросами.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валерий Вакульчик

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Государственная безопасность – основа основ, а так называемых майданов в Беларуси не допустим. Об этом заявил Президент на встрече с главой...
 
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