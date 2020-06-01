|
Президент Беларуси: «Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси знают, откуда дуют ветры на ее землю, и в стране научились с ними бороться. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 июня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси отмечает, что в Беларуси не допустят дестабилизации обстановки и беспорядков. Как бы этого кому-то не хотелось. За годы независимости мы научились противостоять любым вызовам, в том числе и при помощи КГБ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси: «Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами»
Новости Беларуси. В Беларуси знают, откуда дуют ветры на ее землю, и в стране научились с ними бороться. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 июня на встрече с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)