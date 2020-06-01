Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе электромобилей в Беларусь

Источник материала: ОНТ

С 15 июня 2020 по 31 декабря 2025 года при ввозе на территорию Беларуси электромобилей для личного пользования будет применяться ставка НДС в размере 0%. Нововведение предусмотрено указом №92 от 12 марта, информирует Государственный таможенный комитет.

Уточняется, что нововведение распространяется только на физлиц, постоянно проживающих в стране. Также норма не относится к ИП и юрлицам.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта №29 на электромобили установлена ставка по ввозной таможенной пошлине в размере 0% в период с 4 мая 2020 по 31 декабря 2021 года. С учетом этого с 15 июня 2020 по 31 декабря 2021 года в отношении ввозимых для личного пользования электромобилей не подлежат уплате таможенные пошлины и налоги.

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