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Honor выпустит смартфон с необычной особенностью, которая пригодится во время эпидемии

01.06.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Honor выпустит смартфон со встроенным термометром. Об этом сообщает издание Gizmochina.


Устройство назовут Honor Play 4. В него встроят ИК-передатчик, способный измерять температуру тела пользователя. Намек на это обнаружили в одном из постеров, анонсирующем скорое появление смартфона. Из него также становится понятно, что девайс будет способен работать в 5G-сетях, а также потянет все современные игры (это ясно и из названия).


Предполагается, что гаджет получит топовый процессор Kirin 990. Инфракрасный передатчик также позволит управлять со смартфона бытовой техникой и другой электроникой.

Официальная презентация новинки состоится 3 июня — остальные подробности раскроют во время показа.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Honor:

 
 
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