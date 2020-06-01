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Как пройти медкомиссию в районной поликлинике?

01.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Многих жителей района интересует вопрос прохождения медкомиссий в нынешних неблагоприятных эпидемиологических условиях. Были звонки в редакцию «Горецкого вестника» с просьбой рассказать, можно ли сейчас проходить периодические медицинские профосмотры, что делать, если заканчивается срок действия санитарных книжек, медсправок? Начинается сезон летнего оздоровления, каким образом можно пройти медкомиссию для отдыхающих в школьном лагере и санатории? Не за горами вступительная кампания, для поступающих в высшие и средние учебные заведения также нужны медицинские документы. Как организована работа врачебной комиссии для этой категории?

 

Как пройти медкомиссию в районной поликлинике?
Иллюстративное фото

 

За ответами на все эти вопросы редакция обратилась к администрации Горецкой ЦРБ, где сразу отметили, что запрета Министерства здравоохранения Республики Беларусь на проведение медицинских осмотров в нынешних условиях нет.

Заведующая районной поликлиникой Татьяна Берестова разъяснила графики работы врачей, рассказала, как проводятся врачебные комиссии:

— Режим работы районной поликлиники в нынешних условиях, осложненных эпидемиологической ситуацией, отличается от прежнего графика. Соблюдая все меры безопасности (используя маску, перчатки, антисептик), можно посетить нужных специалистов.

Отличия коснулись работы врачей общей практики.

Все первичные пациенты с повышенной температурой тела и признаками острого вирусного заболевания принимаются врачами общей практики на 1-м этаже поликлиники в кабинете № 4 с 8.00 до 17.00, вход через отдельный коридор без обращения в регистратуру.

Пациенты в процессе лечения и выздоровления, пришедшие на повторные приемы, принимаются в кабинете № 9 поликлиники на 1-м этаже с 8.00 до 19.00.

Пациенты с обострениями хронических заболеваний обращаются к врачам общей практики и к специалистам на 3-м этаже поликлиники, проходят через центральный вход и регистратуру, затем по отдельной лестнице.

Для обслуживания детей и беременных женщин предусмот­рен отдельный вход в здание поликлиники со стороны детской консультации через регистратуру по специально отведенной лестнице.

 

Перед входом в поликлинику (в рабочее время) находится медицинский работник, который не только предложит вам обработать руки перед посещением нашего учреждения здравоохраниения, но и даст подробные разъяснения по приему врачей и разделению потоков

 

Врачи-специалисты поликлиники, ВКК работают в полном составе. Все профилактические комиссии, включая водительскую, по трудоустройству, поступлению в вузы, профилактические осмотры для оздоровительных лагерей, санитарных справок, проводятся во второй половине дня с — 14.00 до 15.00. Все пациенты проходят комиссии после обеда. Для разделения потоков здоровые пациенты сдают лабораторные анализы с 9.30 до 10.30.

В настоящее время для упорядочения и комфортного прохождения медосмотров согласованы с отделом по образованию Горецкого райисполкома графики медицинских осмотров выпускников школ и работников, которые будут задействованы в оздоровительных лагерях района. Время приема таких посетителей — 14.00 -15.00.

Просим наших пациентов с пониманием относиться к временному режиму работы поликлиники.

Обязательное условия посещения поликлиники — наличие маски и перчаток у пациентов.

 

Подготовила Галина Кожевникова

 


 
 
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  Многих жителей района интересует вопрос прохождения медкомиссий в нынешних неблагоприятных эпидемиологических условиях. Были звонки в редакцию «Горецкого...
 
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