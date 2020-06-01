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Морские биологи впервые засекли самого глубоководного осьминога

01.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Морские биологи впервые засекли осьминога-Дамбо на рекордной глубине около 7 км. Предыдущие наблюдения говорили о том, что подобные осьминоги обитают почти на 2 км выше. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на BBC и статью в научном журнале Marine Biology.


Изображение: Springer Nature

Животное попало на камеру, которая была установлена на дне Зондского желоба — впадины, расположенной в восточной части Индийского океана. Максимальная глубина желоба — 7290 метров, он простирается более чем на 3 тыс. км от Малых Зондских островов до Явы, Суматры и Андаманских островов.

Осьминог относится к роду Grimpoteuthis, но более известен как «Дамбо». Это прозвище животным дали благодаря необычным для осьминогов плавникам. Они располагаются прямо над глазами животного и напоминают уши слона Дамбо из диснеевского мультфильма.

Ученые получили снимки Grimpoteuthis и других обитателей Зондского желоба благодаря специальным устройствам, которые ученые назвали lander (спускаемый аппарат). Они представляют собой рамы, на которых закреплены приборы для слежения за подводной фауной и условиями на большой глубине.

Благодаря этим приборам ученые засняли двух осьминогов: одного — на глубине 5760 м, а второго — на 6957 м. Ученые отмечают, что до этого самой большой глубиной, на которой удавалось запечатлеть головоногих моллюсков, была отметка в 5145 м. Это была черно-белая фотография, сделанная около 50 лет назад недалеко от побережья Барбадоса.

Специалисты считают, что их данные говорят о том, что осьминоги могут найти подходящую среду обитания практически в любой части морского дна. Однако «те виды, которые действительно живут на глубине», однозначно нуждаются в какой-то особой адаптации", считают ученые.

«Они должны каким-то образом менять строение клеток своего организма. Если вы представите, что клетка похожа на воздушный шар, то она просто лопнет под таким давлением. Таким образом, нужна какая-то „умная“ биохимия, позволяющая ей сохранить форму», — объяснил автор исследования Алан Джеймисон.

 
 
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Осьминог носит прозвище «Дамбо» благодаря необычным для осьминогов плавникам.
 
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