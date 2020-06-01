Названы лучшие бойцы MMA всех времен

Источник материала: Tut.by

Американский медиахолдинг CBS составил рейтинг лучших бойцов MMA всех времен. В него попали и два россиянина.



Фото: Reuters

Лучшим бойцом был признан американец Джон Джонс - чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации. За четыре года Джонс провел восемь успешных защит титула. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации.

Впрочем в апреле 2015 года владельцы UFC лишили его титула чемпиона и отстранили от выступлений в организации на неопределенный срок за нарушение закона.

Вторую и третью строчку заняли бразилец Андерсон Силва (С 14 октября 2006 года по 6 июля 2013 года был чемпионом UFC в среднем весе, провел 10 успешных защит титула) и канадец Жорж Сен-Пьер (бывший двукратный чемпион UFC в полусреднем весе, бывший чемпион UFC в среднем весе) соответственно.

43-летний Федор Емельяненко занял четвертое место в рейтинге. 31-летний Нурмагомедов расположился на шестой позиции. Между ними расположился бразилец Жозе Алду (первый чемпион UFC в полулегком весе).



Фото: Reuters

Емельяненко начал карьеру в MMA в 2000 году. Последний поединок тяжеловес провел в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в Bellator. Всего на счету спортсмена 39 побед и шесть поражений в MMA, один бой был признан несостоявшимся.

На счету действующего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Последний раз россиянин выходил в октагон в сентябре прошлого года, победив удушающим приемом Дастина Порье.