В Минске на торги выставили «трешку» с прописанным в ней ребенком. Как это возможно?

Источник материала: Tut.by

Органы принудительного исполнения выставили на торги с начальной ценой в 168 тысяч рублей квартиру на улице Мележа в Минске. Объявление об этом появилось на сайте « БелЮрОбеспечение ». Но есть нюанс в том, что в этой квартире зарегистрирован несовершеннолетний ребенок.



Фото: «БелЮрОбеспечение»

Трехкомнатная квартира находится в доме на улице Мележа, 4. Как рассказали в отделе принудительного исполнения, жилье реализуется в рамках исполнения решения суда 2014 года по уголовному делу в отношении Николая К. Судя по всему, речь идет о возмещении ущерба. Собственником жилья является родственник осужденного.



Фото: «БелЮрОбеспечение»

На квартиру наложен арест КГБ. Кроме того, в ней зарегистрирован несовершеннолетний ребенок осужденного.



Фото: «БелЮрОбеспечение»

Если квартиру купят на аукционе, то, по общему правилу, либо ребенка выписывают оттуда добровольно, либо победитель торгов может попробовать сделать это через суд. Суд привлекает органы опеки и если они дают добро, то человека снимают с регистрационного учета. Но это при условии, если в этой истории нет и не будет подводных камней. Ведь бывали случаи, когда добросовестные покупатели аукционных объектов оставались ни с чем. Поэтому тут надо все серьезно проверять.

Торги пройдут 17−18 июня на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».