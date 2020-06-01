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В Минске на торги выставили «трешку» с прописанным в ней ребенком. Как это возможно?
Источник материала: Tut.by
Органы принудительного исполнения выставили на торги с начальной ценой в 168 тысяч рублей квартиру на улице Мележа в Минске. Объявление об этом появилось на сайте «
Трехкомнатная квартира находится в доме на улице Мележа, 4. Как рассказали в отделе принудительного исполнения, жилье реализуется в рамках исполнения решения суда 2014 года по уголовному делу в отношении Николая К. Судя по всему, речь идет о возмещении ущерба. Собственником жилья является родственник осужденного.
На квартиру наложен арест КГБ. Кроме того, в ней зарегистрирован несовершеннолетний ребенок осужденного.
Если квартиру купят на аукционе, то, по общему правилу, либо ребенка выписывают оттуда добровольно, либо победитель торгов может попробовать сделать это через суд. Суд привлекает органы опеки и если они дают добро, то человека снимают с регистрационного учета. Но это при условии, если в этой истории нет и не будет подводных камней. Ведь бывали случаи, когда добросовестные покупатели аукционных объектов оставались ни с чем. Поэтому тут надо все серьезно проверять.
Торги пройдут 17−18 июня на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».
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Квартира находится на улице Мележа.
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