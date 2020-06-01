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В Минске на торги выставили «трешку» с прописанным в ней ребенком. Как это возможно?

01.06.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Органы принудительного исполнения выставили на торги с начальной ценой в 168 тысяч рублей квартиру на улице Мележа в Минске. Объявление об этом появилось на сайте «БелЮрОбеспечение». Но есть нюанс в том, что в этой квартире зарегистрирован несовершеннолетний ребенок.


Фото: «БелЮрОбеспечение»

Трехкомнатная квартира находится в доме на улице Мележа, 4. Как рассказали в отделе принудительного исполнения, жилье реализуется в рамках исполнения решения суда 2014 года по уголовному делу в отношении Николая К. Судя по всему, речь идет о возмещении ущерба. Собственником жилья является родственник осужденного.


Фото: «БелЮрОбеспечение»

На квартиру наложен арест КГБ. Кроме того, в ней зарегистрирован несовершеннолетний ребенок осужденного.


Фото: «БелЮрОбеспечение»

Если квартиру купят на аукционе, то, по общему правилу, либо ребенка выписывают оттуда добровольно, либо победитель торгов может попробовать сделать это через суд. Суд привлекает органы опеки и если они дают добро, то человека снимают с регистрационного учета. Но это при условии, если в этой истории нет и не будет подводных камней. Ведь бывали случаи, когда добросовестные покупатели аукционных объектов оставались ни с чем. Поэтому тут надо все серьезно проверять.

Торги пройдут 17−18 июня на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».

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Теги: Минск
 
 
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