Видео драки погибшего Флойда с полицейскими в машине появилось в сети

Источник материала: ОНТ

Кадры драки погибшего в США во время грубого задержания афроамериканца Джорджа Флойда с полицейскими в их машине опубликованы в Интернете, сообщает The Daily Mail.

Предположительно, на видео запечатлено момент за несколько минут до того, как Флойда повалили на землю.

Самого мужчины не видно, при этом по словам опубликовавшего в Instagram этот ролик Шона Кинга, это именно момент задержания Флойда. Один из полицейских несколько секунд борется человеком на заднем сиденье, пытаясь затолкать его в машину полностью.

Их окружили несколько коллег полицейского. Мужчину усмирили, на этом кадры обрываются.

Ранее было опубликовано видео момента, как сотрудник правоохранительных органов прижал Флойда коленом к земле, передавив ему шею. Флойд в это время говорил, что ему трудно дышать, но полицейский не реагировал. Вскоре после этого Флойд умер, в США вспыхнули протесты, которые не утихают уже несколько дней.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram