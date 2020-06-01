В Минске в два раза снизят налог на недвижимость, земельный налог и арендную плату за землю

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Минске в два раза снизят налог на недвижимость, земельный налог и арендную плату за землю" class="one-news__figure-img">

В Минске утвержден перечень видов экономической деятельности, наиболее пострадавших от эпидемиологической ситуации и нуждающихся в поддержке. Перечень предусматривает поддержку некоторых субъектов хозяйствования, для которых во II и III кварталах будет в два раза снижена ставка налога на недвижимость, земельного налога, а также оплата земельной аренды. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома сообщает БЕЛТА.

На снижение ставок смогут рассчитывать юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся транспортной, почтовой и курьерской деятельностью, а также складированием. При этом преференции затронут на все виды пассажирских перевозок, за исключением такси.

Также на льготы смогут рассчитывать владельцы гостиниц, хостелов и баз отдыха, а также туристические организации, организаторы выставок и конференций, лица, предоставляющие развлекательное и спортивное оборудование в аренду и лизинг.

Поддержка будет предложена и организациям и ИП, работающим в сфере образования и отдыха, а именно: организации дошкольного образования, школы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, а также организации работающие в сфере культуры, искусства, развлечений, отдыха и спорта (за исключением организаций азартных игр и лотерей).

В перечень также войдут организации и ИП, занимающиеся ремонтом обуви, бытовой, садовой техники и компьютеров, мебели, химчисткой, стиркой, а также предоставляющие косметические и парикмахерские услуги. Тут исключением станут организации, предоставляющие ритуальные услуги.

Как отметили в Мингорисполкоме, подобные меры призваны помочь субъектам хозяйствования продолжить стабильную работу, сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату.

Фото: БЕЛТА

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