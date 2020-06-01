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Минобороны РФ назвало провокацией учения НАТО в Баренцевом море

01.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минобороны РФ раскритиковало учения НАТО в Баренцевом море, назвав их провокацией.



Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской, сообщает "Интерфакс".

Он сообщил, что впервые с момента окончания холодной войны, в преддверии празднования годовщины завершения Второй мировой войны в Европе в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединенных Военно-Морских сил НАТО.

Рудской рассказал, что в состав отряда входили три американские эсминцы с управляемым ракетным оружием, атомная подводная лодка и универсальный транспорт снабжения ВМС США, а также фрегат ВМС Великобритании.


"В ходе учения отрабатывались задачи поражения объектов на территории Российской Федерации и перехват российских баллистических ракет. Подобные действия расцениваются нами как провокационные, несмотря на то, что американская сторона в минимальные сроки сообщила о мерах данных кораблей в Баренцево море", - заявил Рудской.

Он сообщил, что активными действиями Северного флота развертывание кораблей НАТО было своевременно выявлено, организовано их сопровождение. "Это позволило не допустить инцидентов и продемонстрировало решимость к защите своих интересов в Арктике", - заявил он.
 
 
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Минобороны РФ раскритиковало учения НАТО в Баренцевом море, назвав их провокацией.
 
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