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Украинские футболисты возобновили чемпионат страны
Источник материала: ОНТ
Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в матче 24 тура чемпионата Украины.
Это первый тур после возобновления сезона. Встреча в Киеве завершилась со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Марлос, ещё один мяч забил Маркос Антонио. При этом киевляне вели в счете 1:0, после гола Виталия Буяльского. Встреча прошла без зрителей. Впервые в истории чемпионата Украины была использована система видеопомощи арбитрам ВАР, также впервые игру обслуживала женская бригада арбитров.
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Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в матче 24 тура чемпионата Украины. Это первый тур после возобновления сезона. Встреча в Киеве...
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