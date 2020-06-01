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Украинские футболисты возобновили чемпионат страны

01.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украинские футболисты возобновили чемпионат страны

Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в матче 24 тура чемпионата Украины.

Это первый тур после возобновления сезона. Встреча в Киеве завершилась со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Марлос, ещё один мяч забил Маркос Антонио. При этом киевляне вели в счете 1:0, после гола Виталия Буяльского. Встреча прошла без зрителей. Впервые в истории чемпионата Украины была использована система видеопомощи арбитрам ВАР, также впервые игру обслуживала женская бригада арбитров.

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Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли киевское «Динамо» в матче 24 тура чемпионата Украины. Это первый тур после возобновления сезона. Встреча в Киеве...
 
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