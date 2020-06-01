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На улице Космонавтов инспекторы задержали таксиста с 3,2 промилле алкоголя
Источник материала: Tut.by
В Минске инспекторы задержали нетрезвого водителя такси,
Днем 31 мая в милицию позвонил мужчина и сообщил, что по улице Космонавтов едет Volkswagen Polo (такси), которым управляет нетрезвый водитель. Очевидец продолжал двигаться за автомобилем и сообщал о его местонахождении сотрудникам ГАИ.
Инспекторы задержали таксиста в одном из дворов. По предварительной информации, он врезался в припаркованный Peugeot и пытался уехать. Медицинское освидетельствование показало, что он сильно пьян — 3,2 промилле алкоголя.
На 32-летнего водителя сотрудники ГАИ составили несколько административных протоколов, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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На 32-летнего водителя сотрудники ГАИ составили несколько административных протоколов, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения.
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