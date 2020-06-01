ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций — Минздрав

01.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций — Минздрав

Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение для реанимаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава по итогам подписания соответствующих документов, которое впервые в истории министерства состоялось онлайн.

Как отметил министр здравоохранения Владимир Караник, «это опыт очень оперативной и профессиональной подготовки проекта без возможности непосредственного общения». Не только подписание, но и все общение специалистов по данному проекту шло в режиме онлайн, с использованием средств телекоммуникации.

Поддержка в размере 90 млн евро предоставляется для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси. «Деньги пойдут на закупку средств защиты, оснащение для реанимаций, а также информирование населения», — отметили в пресс-службе.

Проект включает три компонента. «Это частичная компенсация тех расходов, которые были потрачены на средства индивидуальной защиты и тест-системы, модернизация операционно-реанимационных блоков для того, чтобы они соответствовали всем современным требованиям и были оснащены самым современным оборудованием», — сказал Владимир Караник.

По его словам, часть оборудования требует замены, а проект позволяет это сделать не частями, а практически одномоментно по всей стране. Благодаря этому реаниматологи будут работать на оборудовании последнего поколения. Операционно-реанимационные блоки будут дооснащены диагностическим оборудованием, предназначенным для компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики, наркозно-дыхательным оборудованием, дефибрилляторами, инфузоматами. Речь идет о полном оснащении реанимационных блоков — под ключ. Оборудование будет поставлено в ближайшее время во все городские, районные и областные больницы, которые подавали заявки на модернизацию. За время подготовки проекта была проанализирована материально-техническая база учреждений здравоохранения.

«Если вначале речь шла о 20 млн евро, то, изучив наши документы и обоснования, белорусский подход был поддержан Всемирным банком и проект значительно расширен финансово. Пандемия уйдет, а люди будут нуждаться в медицинской помощи всегда», — отметил Владимир Караник.

Несмотря на эпидситуацию, продолжается создание межрайонных центров или, как их еще иногда называют, опорных клиник, ведется дооснащение их оборудованием. В стране, как планируется, будут открыты 16-18 таких высокотехнологичных центров. На сегодня 10 из них уже работают, все они располагаются за пределами Минска и областных городов.

«Опорная клиника должна иметь ангиограф, компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, современный операционно-реанимационный блок с эндоскопическим оборудованием, позволяющим выполнять лапароскопии, а также обладать современными диагностическими возможностями в виде ультразвуковой диагностики», — сказал Владимир Караник. То есть любая опорная клиника по своему табелю оснащения и квалификации специалистов должна соответствовать городской или областной больнице. «Это нужно для того, чтобы каждый житель страны, вне зависимости от места проживания, находился на расстоянии часа от любых современных диагностических и лечебных учреждений. И не важно, проживает гражданин в Минске или деревне, правило «золотого часа» должно работать», — добавил он.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение для реанимаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава по итогам подписания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Усов: Подписная революция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика