Павел Усов: Подписная революция

Протест будет развиваться пока есть цель и действие. Подписи, регистрация и агитация - есть и цель и действие, которые необходимы для того, чтобы каждый участник протеста мог ответить себе на вопрос "для чего"? Поэтому власти необходимо как можно скорее лишить протесты цели и ограничить действие.





Растягивать игру в "выборы" и "политическую оттепель" на три месяца (и даже на несколько недель) опасно и нецелесообразно, особенно если это может привести по итогу голосования к Площади. А разгон Площади (или даже площадей) станет весьма затратным для власти (в плане имиджа и ресурсов) действием.





Понятно, что в этот тяжелый период (коронакризис, отсутствие широкой поддержки для Лукашенко) для системы брутальный разгон Площади будет иметь разрушающий характер. Поэтому для Лукашенко проще, дешевле немедленно и полностью стерилизовать "выборы", чем потом расправляться с большим протестом. Отменить или перенести выборы он не сможет – это означает полностью признать свое поражение и нелегитимность.









В свою очередь, без прямого и активного давления и репрессий волна раздражения и недовольства будет стремительно нарастать, как и уверенность населения в том, что режим слабеет. Как мы знаем, Лукашенко более всего опасается улицы, опасается того, что общество поверит в то, что он не контролирует ситуацию.





Более того, такие настроения и сомнения могут распространиться и на функционеров системы (которая пока сохраняет внутреннюю интегральность), что может ее парализовать. А на данный момент мы имеем воодушевленную улицу.





Поэтому предполагаю, что:





а). Власти начнут повсеместно демонстрировать силу и проводить зачистку улицы;





б). С дистанции будут убраны все кандидаты, которые в той или иной степени могут агрегировать недовольство и сохранить уличную активность;





в). В роли альтернативных, но абсолютно безопасных кандидатов могут выступитьКисель, Канопацкая, Черечень, Дмитриев.