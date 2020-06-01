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Бабарико подал на Лукашенко заявление в Центризбирком

01.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претендент на президентский пост Виктор Бабарико подал в Центризбирком обращение с перечнем фактов нарушения законодательства во время избирательной кампании.


Виктор Бабарико / Еврорадио​

Бабарико перечисляет факты, когда работников заставляют подписываться за выдвижение действующего руководителя Беларуси. Также обращает внимание на агитацию, которую вел Александр Лукашенко, и оскорбления других претендентов. 

Бабарико перечисляет факты, когда работников заставляли подписываться за Лукашенко в Белорусском государственном университете, Гродненском стеклозаводе "Неман", Могилевском госуниверситете, Брестской детской областной больнице, Минском троллейбусном парке №4 и др. 

Как пример агитации против конкурентов он привел выступление Лукашенко 29 мая на Минском тракторном заводе, который широко освещали СМИ. Тогда Лукашенко критически высказался не только в адрес Бабарико, но и других претендентов

"Таким образом, я, Бабарико В. Д., был обвинен в том, что якобы распространяю не соответствующую действительности информацию ("мелкий блеф и обман"), а также в том, что моя избирательная кампания финансируется иностранным капиталом, что является безусловным основанием для отказа в регистрации кандидата президента", — пишет претендент на президентский пост. 


Он просит ЦИК проверить нарушения со стороны инициативной группы Лукашенко. Если подтвердится использование служебного положения со стороны руководителя государства —отказать Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты. 

Если обнаружится принуждение к подписям за Лукашенко, Бабарико предлагает считать недействительными все такие подписные листы. 

Бывший руководитель "Белгазпромбанка" просит дать ему возможность публично выступить с опровержением ложных сведений во всех СМИ и на всех телеканалах, по которым были распространены заявления Лукашенко. 

Также он просит дать возможность своим сборщикам подписей такой же доступ, какой имеет инициативная группа Лукашенко — в рабочее время и на рабочих местах. 

"Мы хотим понять: если это допустимо, значит, это допустимо для всех кандидатов. То есть я могу точно так же использовать административный ресурс всех предприятий? Точно так же могу оскорбительно или неверно высказываться обо всех претендентах в президенты — и мне тоже за это ничего не будет? Если мы получим подтверждение этого, значит, будут вот такие выборы", — объяснил Бабарико в комментарии TUT.by.
 
 
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Претендент на президентский пост Виктор Бабарико подал в Центризбирком обращение с перечнем фактов нарушения законодательства во время избирательной кампании.
 
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