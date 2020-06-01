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В Лиде 78-летняя женщина эмоционально выступила в защиту Тихановского

01.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Лиде 78-летняя Ядвига Шептуновская эмоционально выступила в защиту видеоблогера Сергея Тихановского.


Тихановский на одном из пикетов по сбору подписей / svaboda.org​

В городе собирали подписи за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси жены Сергея Светланы Тихановской. Женщина также пришла поставить подпись и в стриме Радио Свобода заявила, что возмущена провокацией в Гродно, когда был задержан Тихановский, передает "Еврорадио".

"Это же хороший человек, демократ!" — говорит Шептуновская. Она призвала Александра Лукашенко уйти в отставку, так как считает, что 26 лет у власти — это многовато.

Ядвига Шептуновская: "Да что же это такое! Мы же хотим уже жить [хорошо]. В центре Европы живем!.. Мне хочется, чтобы достойно жили люди!"

Женщина сказала, что не боится, что ее арестуют за ее пламенную речь.

Правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Лиде 78-летняя Ядвига Шептуновская эмоционально выступила в защиту видеоблогера Сергея Тихановского.
 
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