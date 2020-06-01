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Стройка не место для игр

01.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Опасные игры на стройках переживают сегодня настоящий бум. Дети для лазания и прыжков находят замороженные и пустующие промышленные объекты

Существует множество угроз, которые могут возникнуть на стройплощадке и привести к неприятным последствиям. Место возведения нового сооружения является очень опасным для детей, ведь здесь может находиться сложное электрооборудование, выкопано множество глубоких ям, использоваться небезопасная спецтехника, открытые площадки, котлованы с арматурой, горы песка и др.

2 августа прошлого года в Малорите погиб 12-летний мальчик. Подросток и его два друга в этот день катались на велосипедах. Проезжая по городу, ребята заметили участок со строящимся домом, на котором находилась куча песка. Дети решили там поиграть. Один из них стал рыть яму в середине кучи. В это время сверху на него обрушился песок. Друзья пытались вытащить друга из песка, однако им это сделать не удалось.

Спасатели рекомендуют: для обеспечения детской безопасности следует всегда держать малышей за руку вблизи потенциально опасных мест, объяснять и проговаривать об опасности игр на стройке. И вообще нужно не оставлять детей без присмотра.

 

Марина Агеева, старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС


 
 
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  Опасные игры на стройках переживают сегодня настоящий бум. Дети для лазания и прыжков находят замороженные и пустующие промышленные объекты Существует...
 
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