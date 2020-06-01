В Несвиже появился Сквер выпускников

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Около двух десятков кленов высадили вблизи строительства детского сада № 8 г. Несвижа (ул. Советская). Именно здесь в пятницу, 29 мая, состоялась закладка Сквера выпускников Несвижского района.

В посадке кленов приняли участие директор СШ № 1 г. Несвижа Татьяна Дубовик и выпускники учебного учреждения — Полина Станкевич, Дарья Кунаш, Валерия Дубатовка, Иван Гурьев, Дмитрий Санько и Матвей Астапенко.





— Все наши ребята являются активистами Белорусского республиканского союза молодежи, — рассказывает Татьяна Ивановна. — Среди них — отличники учебы, победители различных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. Сегодня им была предоставлена честь посадить деревья от каждого учебного учреждения района. При этом были соблюдены все рекомендации Министерства здравоохранения по профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19.





На закладке Сквера присутствовали заместитель председателя Несвижского райисполкома Александр Балтенков и начальник управления по образованию, спорту и туризму Елена Клишевич. Они поблагодарили ребят и руководителя школы за проделанную работу, отметив, что отныне каждый год сквер будет пополняться новыми саженцами. Ведь школы ежегодно выпускают во взрослую жизнь выпускников, которым захочется оставить что-то на память о себе — как знак долговечности и веры в светлое будущее.









Подобные мероприятия пройдут в каждом районе области. Идея высаживания зеленых насаждений в рамках мероприятий по завершению учебного года была предложена выпускниками учреждений образования Минщины. Данная инициатива получила поддержку главного управления по образованию Минского облисполкома.





Наталья ЕРМОШЕНКО.