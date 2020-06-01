Патрульная авиация США перешла на «Посейдоны». Это один из самых дорогих самолето в мире

Источник материала: Tut.by

Военно-морские силы США сообщили, что полностью завершили перевооружение своей патрульной авиации. Последняя, 13-я по счету, эскадрилья VP-40 Fighting Marlins получила вместо самолетов Lockheed P-3C Orion новые Boeing P-8A Poseidon. Об этом пишут в своем ЖЖ эксперты Центра анализа стратегий и технологий.



Boeing P-8 Poseidon. Фото: wikipedia.org

Эскадрилья VP-40 использовала Lockheed P-3C Orion больше чем полвека — с 1967 года. В прошлом году летчики сдали свои «Орионы» на склад и с ноября приступили к перевооружению и переучиванию на Р-8А.

В настоящее время в авиации ВМС США есть 13 патрульных эскадрилий — шесть на Западном побережье и семь, включая одну учебную, на Восточном. Все они используют отныне самолеты Boeing P-8A Poseidon. «Орионы» остались только в специальной разведывательной эскадрилье VPU-2 Special Projects Patrol Squadron и в резерве.

Всего авиация флота США собирается получить 120 Р-8А, из которых уже поставлено около 110. «Посейдон» — один из самых дорогих самолетов в мире, одна машина обходится в сумму до 330 миллионов долларов.