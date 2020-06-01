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Транснефть поставит в Беларусь в июне одни миллион тонн нефти

01.06.2020 16:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в июне запланированы в объеме 1 млн тонн, сообщил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

По его информации, план поставок на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба" на июнь составляет 1 млн тонн (в июне 2019 года 1,4 млн тонн), пишет interfax.by.

Он также сообщил, что в мае на белорусские НПЗ было поставлено по нефтепроводу "Дружба" 1,13 млн тонн (в мае 2019 года 1,02 млн тонн).

В первом квартале 2020 года поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствовали. Временным решением проблемы стало заключение контрактов с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой". С апреля российские нефтяные компании возобновили поставки нефти в Беларусь после достижения договоренностей на межправительственном уровне. Основными поставщиками в апреле стали так называемые компании "большой пятерки" ("Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Газпром нефть").

Белорусская сторона сообщала, что де-факто российские НК будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии (4,7 доллара за тонну) компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов. Минфин Беларуси сообщал, что механизм предусматривает прямое перечисление средств в белорусский бюджет из бюджета РФ.

В период отсутствия поставок нефти из РФ Беларусь начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь.

Поставки нефти из РФ в Беларусь в январе-апреле снизились на 57,6% до 2,5 млн тонн. Беларусь запросила на май поставку из РФ 1,13 млн тонн нефти. График российского Минэнерго на второй квартал предусматривает поставку в направлении Мозырского НПЗ 2,935 млн тонн (в графике на первый квартал стояла цифра 3,245 млн тонн). 

 
 
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Поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в июне запланированы в объеме 1 млн тонн, сообщил советник президента "Транснефти",...
 
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