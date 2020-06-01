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Президент Беларуси: «Мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране»

01.06.2020 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Государственная безопасность – основа основ, а так называемых майданов в Беларуси не допустим. Об этом заявил Президент на встрече с главой Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране»

Нас не стоит сравнивать и проводить параллели с другими государствами. Беларусь – самостоятельная страна, и за годы независимости мы научились противостоять любым вызовам, в том числе и с помощью КГБ.

Президент напомнил, что главная задача этого ведомства – обеспечивать ту саму безопасность людей всеми возможными способами.

Президент Беларуси: «Мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано не только Президентом Лукашенко, властью, народом было создано. Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране.

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Новости Беларуси. Государственная безопасность – основа основ, а так называемых майданов в Беларуси не допустим. Об этом заявил Президент на встрече с главой...
 
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