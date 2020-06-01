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Столичный благотворительный фонд готовит еду для больниц
Источник материала: ОНТ
И словом и делом белорусы помогают медработникам. К поддержке, которая сейчас так важна, подключается всё больше людей.
«Поможем врачам вместе» – благотворительный проект Фонда Преподобной Евфросинии Полоцкой. Каждый день его сотрудники обеспечивают комплексными обедами и ужинами врачей четырёх больниц Минска. За всё время доставили уже более 30 тысяч порций. И будут работать в этом направлении до тех пор, пока врачи будут на передовой борьбы с COVID-19.
Поддержать врачей может каждый, позвонив на благотворительную линию фонда. Средства от звонка – небольшие для каждого из нас, но необходимые в общей копилке – пойдут на оплату питания медработников.
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И словом и делом белорусы помогают медработникам. К поддержке, которая сейчас так важна, подключается всё больше людей. «Поможем врачам вместе» –...
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