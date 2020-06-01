Столичный благотворительный фонд готовит еду для больниц

Источник материала: ОНТ

И словом и делом белорусы помогают медработникам. К поддержке, которая сейчас так важна, подключается всё больше людей.

«Поможем врачам вместе» – благотворительный проект Фонда Преподобной Евфросинии Полоцкой. Каждый день его сотрудники обеспечивают комплексными обедами и ужинами врачей четырёх больниц Минска. За всё время доставили уже более 30 тысяч порций. И будут работать в этом направлении до тех пор, пока врачи будут на передовой борьбы с COVID-19.

Татьяна Кажуро, специалист по маркетингу 5-й клинической городской больницы г. Минска: «Наши врачи сейчас, к сожалению, находятся на передовой. Отделения у нас заполнены, им некогда заниматься, наверное, готовкой пищи. Поэтому фонд оказывает нам большую спонсорскую помощь по поводу обедов, кормления врачей, санитарок, медсестёр. Это неоценимая помощь для нашей больницы».

Поддержать врачей может каждый, позвонив на благотворительную линию фонда. Средства от звонка – небольшие для каждого из нас, но необходимые в общей копилке – пойдут на оплату питания медработников.

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