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Лето началось с приведением в порядок детской игровой площадки

01.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В г. Ивье присоединились к республиканскому молодежному проекту  «#Разам з бацьками!», который  посвящен Дню защиты детей и Всемирному дню родителей. Напомним, что он направлен на расширение культурной среды и духовного сознания жителей Гродненской области, содействие развитию и реализации молодежных общественно-значимых инициатив во всех регионах области.

Силами активистов молодежной организации и районного комитета ОО «БРСМ» на детской игровой площадке возле дома № 28 по ул. Молодежной был наведен надлежащий санитарный порядок. О том, что эта игровая площадка закреплена за молодежными активистами, свидетельствует теперь соответствующая табличка (см. фото).

Однако на этом работа по благоустройство территории для детворы не ограничится, заверили в райкоме БРСМ. Планируется, что дальнейшим работам подключатся работники местного ЖКХ. Да и сами молодые люди будут помогать в этом.

Лето началось с приведением в порядок детской игровой площадки

Лето началось с приведением в порядок детской игровой площадки

И. МИХАЙЛОВА.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото). 

 
 
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В г. Ивье присоединились к республиканскому молодежному проекту  «#Разам з бацьками!», который  посвящен Дню защиты детей и Всемирному дню...
 
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