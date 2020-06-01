Лето началось с приведением в порядок детской игровой площадки

Источник материала: Ивьевский край

В г. Ивье присоединились к республиканскому молодежному проекту «#Разам з бацьками!», который посвящен Дню защиты детей и Всемирному дню родителей. Напомним, что он направлен на расширение культурной среды и духовного сознания жителей Гродненской области, содействие развитию и реализации молодежных общественно-значимых инициатив во всех регионах области.

Силами активистов молодежной организации и районного комитета ОО «БРСМ» на детской игровой площадке возле дома № 28 по ул. Молодежной был наведен надлежащий санитарный порядок. О том, что эта игровая площадка закреплена за молодежными активистами, свидетельствует теперь соответствующая табличка (см. фото).

Однако на этом работа по благоустройство территории для детворы не ограничится, заверили в райкоме БРСМ. Планируется, что дальнейшим работам подключатся работники местного ЖКХ. Да и сами молодые люди будут помогать в этом.









И. МИХАЙЛОВА.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).