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Яйца слишком долго лежали на полке магазина. Вот что произошло в итоге

01.06.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В таиландском магазине произошел курьез: куриные яйца слишком долго лежали на полке, притом, судя по всему, в тепле. Почему так случилось, неизвестно, но итог получился очень необычным. Продавцы сняли на видео, что произошло.

 
 
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Курьезный случай произошел в магазине в Таиланде.
 
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