Яйца слишком долго лежали на полке магазина. Вот что произошло в итоге

Источник материала: Tut.by

В таиландском магазине произошел курьез: куриные яйца слишком долго лежали на полке, притом, судя по всему, в тепле. Почему так случилось, неизвестно, но итог получился очень необычным. Продавцы сняли на видео, что произошло.