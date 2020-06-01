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Яйца слишком долго лежали на полке магазина. Вот что произошло в итоге
Источник материала: Tut.by
В таиландском магазине произошел курьез: куриные яйца слишком долго лежали на полке, притом, судя по всему, в тепле. Почему так случилось, неизвестно, но итог получился очень необычным. Продавцы сняли на видео, что произошло.
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Курьезный случай произошел в магазине в Таиланде.
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