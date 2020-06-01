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Латвия и Литва продлили решение о закрытии границ

01.06.2020 17:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Латвия и Литва продлили решение о закрытии границ

Правительства Латвии и Литвы, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за пандемии COVID-19, продлили сроки закрытия ограничений на пересечение государственных границ. Об этом сообщается на сайте Госпогранкомитета Беларуси. 

Так, в Литве срок установленного карантинного режима будет продлен до 24 часов 16 июня. В Латвии также будет продлен режим ЧС – до 9 июня. При этом круг лиц, которые смогут въехать на территорию Латвии, будет ограничен гражданами страны, членами их семей, грузоперевозчиками, иностранцами с разрешением на работу и проживание на территории республики, а также лицам с дипломатическими паспортами и членам их семей.

Пересечь латвийскую границу также смогут и иностранцы, постоянно проживающим в Литве и Эстонии, а также иностранные граждане, которые прибыли в Латвию по гуманитарным причинам или для обеспечения интересов государства.

С территории Беларуси они смогут въехать только через два пропускных пункта – «Григоровщина» («Патерниеки» с латвийской стороны) и «Урбаны» («Силене»). При этом на белорусско-литовской границе по-прежнему останется закрыт пункт пропуска «Тверячус» («Визды»). 

Фото sm-news.ru

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Правительства Латвии и Литвы, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за пандемии COVID-19, продлили сроки закрытия ограничений на пересечение...
 
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