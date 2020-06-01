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В Минске появились первые парковки для шеринговых велосипедов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обозначенные парковки для шеринговых велосипедов начали появляться в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первое такое место отметили желтой дорожной разметкой на проспекте Дзержинского. Вскоре велопарковки планируют создать на проспектах Независимости и Победителей, а также на Партизанском и улице Притыцкого.
Это должно помочь упорядочить расположение неиспользуемых велосипедов в центре города, ведь зачастую прокатный транспорт можно увидеть просто на газонах, в цветниках и на тротуарах. Благодаря организованным точкам велосипеды не будут мешать пешеходам и другим любителям экотранспорта при движении по тротуарам.
Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:
Вопрос планируют решить уже к середине июня. Сейчас же минчане могут проголосовать «за» или «против» такого нововведения.
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Новости Беларуси. Обозначенные парковки для шеринговых велосипедов начали появляться в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первое...
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